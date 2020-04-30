Креативність на карантині: індієць придбав 28 тонн цибулі, щоб повернутись додому

Пандемія коронавірусу змусила держави закрити кордони, а країни ввести обмеження на внутрішні пересування. Однак цей відчайдушний індієць вигадав спосіб повернутись додому з міста.

Мешканець міста Аллахабад Прем Мурті Пандей під час введення карантину застряг в Мумбаї, що за 1300 км від його домівки.

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Злякавшись, що там у нього більше шансів занедужати, креативний чоловік знайшов спосіб повернутись до сім'ї. І це не дивно, адже Мумбаї є одним із найбільш густонаселених міст світу.

Тож Прем Мурті Пандей придбав 28 тонн цибулі, винайняв водія з вантажівкою та прикинувся продавцем. Це справді допомогло йому проїхати далекий шлях додому через три штати. Звісно ж, така витівка не обійшлась без наслідків, адже про неї дізналась поліція. Тож у рідному Аллахабаді чоловіка помістили на карантин. Все ж, цибуля інколи допомагає :)

Як цибуля допомогла індійцю повернутись додому

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