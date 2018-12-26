Дівчинка та кіт, які насолоджуються сонцем, підкорили Reddit

У мережі не можуть втримати усмішку від затишного фото з маленькою дівчинкою та котом, які по-справжньому раді сонцю.

На платформі Reddit користувач з ніком vinnfier поділився милим фото дитини з котом, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 3 години допис побачили понад 40 тисяч осіб, а ще понад 200 залишили коментарі.

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"Моя сестра надіслала мені фото моєї племінниці та її кота, які насолоджуються сонячним світлом", – відзначив автор під ну дуже милим та затишним фото. Як відзначили коментатори, це ідеальний приклад того, як і дорослим варто вчитись радіти дрібницям та простим речам.

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