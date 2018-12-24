Дівчина влаштувала відверті танці у автобусі і стала зіркою мережі: відео (18+)

У передмісті Сіднея в Австралії жінка влаштувала стриптиз в автобусі під камерами спостереження.

Як повідомляється, нічого не віщувало біди, коли дівчина спокійно сиділа в транспорті, як і всі інші. Потім красуня раптово зняла з себе весь одяг і стала танцювати, використовуючи поручні. За словами очевидців, згодом вона попросила пасажирів заплатити за виступ. Однак хтось із мимовільних глядачів повідомив водієві про інцидент.

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Після цього жінка поспішно натягнула на себе одяг, загорнулася у шаль і втекла з автобуса. Танцівницю поки ніхто не впізнав.

За словами міністра транспорту Нового Південного Уельсу Ендрю Констанса, така поведінка в громадському транспорті є неприпустимою. Його також підтримали користувачі соцмереж. Багато хто стурбований тим, що діти могли опинитися у цей момент в автобусі.

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