Курс валют в Україні: прогноз, що буде далі після скандальної заяви глави НБУ

Голова Національного банку Яків Смолій подав у відставку через "політичний тиск". Реакція інвесторів та фінансових партнерів не забарилася. Тривожна заява вплинула і на курс валют в Україні, хоча експерти попереджають, що ситуація ще погіршиться.

Глава НБУ Яків Смолій пояснив, що вирішив залишити посаду через "систематичний політичний тиск". В Офісі президента не відповіли на звинувачення Смолія, але закликали "позбавити політичного забарвлення" дискусії щодо його відставки.

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Та заява про тиск на Національний банк, незалежність якого була основною умовою співпраці з Міжнародним валютним фондом, уже викликала негативну реакцію країн G7 та самого МВФ. Посли "великої сімки" заявили, що незалежний НБУ врятував збанкрутілий банківський сектор України. На їхню думку, підрив цієї надважливої ​​інституції стане великим кроком назад.

Заява послів G7

Не сподобалась така ситуація й інвесторам, наприклад, гендиректор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив про припинення нових інвестицій. Він вважає, що гривня і ціни на активи в Україні впадуть. За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, найближчим часом нас чекає паніка на валютному ринку і відхід всіх можливих інвесторів.

Згладити ситуацію дозволять накопичені НБУ резерви, але вони не вічні. Фахівці також припускають, що через відставку Смолія доступ до управління фінансами України отримають люди, які пропагують запуск верстата, інфляцію і девальвацію. Найімовірніше, завершиться це все дефолтом.

У довгостроковій перспективі в Україні можлива економічна катастрофа. Можна назвати це дефолтом, – підкреслив експерт.

За словами Фурси, тепер важко уявити, як буде виглядати подальша співпраця з МВФ й іншими нашими західними партнерами. Швидше за все, її не буде, а це – прямий шлях до дефолту.

Питання, звичайно, коли... Коли цей картковий будиночок розвалиться, – підсумовує фінансист.

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Керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій каже, що перші наслідки лише заяви про відставку Смолія вже є – це "паніка на фондових ринках" і падіння вартості українських цінних паперів. Та якщо із приходом нового очільника політика Нацбанку не зміниться, то є шанс, що паніка вгамується і ціни на українські активи на міжнародних ринках відновляться.

Не стримує емоцій і заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован:

Курс валют в Україні на 2 липня 2020 року

Заява про відставку глави НБУ викликала бурю на валютному ринку. На міжбанку торги стартували динамічним зростанням курсу долара стосовно гривні 27,05 / 27,20 грн. У процесі торгів ринок балансує в діапазоні 27,150 / 27,195 ~ 27,160 / 27,210 грн за долар.

Тим часом Національний банк України в четвер, 2 липня, в порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив офіційний курс гривні до долара більш ніж на 10 копійок.

Офіційний курс валют в Україні на 2 липня:

1 долар США – 26,77 грн

1 євро – 29,9971 грн

1 швейцарський франк – 28,2161 грн

1 фунт стерлінгів – 33,1734 грн

На міжбанківському валютному ринку 2 липня долар порівняно з вчорашнім днем у покупці подорожчав на 25 копійок, у продажу – на 26 копійок. Євро на міжбанку в покупці зріс у ціні на 38 копійок, в продажу – на 39 копійок.

Середні курси валют на міжбанку:

1 долар США – 27,15 - 27,20 гривні

1 євро – 30,64 - 30,68 гривні

Курс долара на міжбанку / finance.ua

На "чорному" ринку долар торгується по 26,95 - 27,18 гривні, євро – 30,01 - 30,36 гривні

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