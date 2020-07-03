Курс валют в Україні на 3 липня: гривня впала в ціні, а долар і євро – подорожчали

Після скандалу навколо відставки голови Національного банку Якова Смолія валютний ринок України почало лихоманити. Курс долара та євро зріс, а от гривня – падає в ціні. Дізнайтесь, скільки коштує валюта 3 липня та що буде далі.

Очільник Нацбанку Яків Смолій подав у відставку через "політичний тиск", на що відреагували фінансові партнери України, наголосивши на необхідності незалежного НБУ. Своє занепокоєння висловили й інвестори, а деякі з них вирішили припинити вкладення.

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Експерти попереджають, що найближчим часом нас чекає паніка на валютному ринку. Якщо ж нове керівництво НБУ змінить монетарну політику, то в довгостроковій перспективі в Україні взагалі можлива економічна катастрофа, тобто дефолт.

Наразі ж панікувати не варто, проте коливання курсу валют уже почалося.

Курс валют в Україні на 3 липня 2020 року

Уперше за тривалий час курс гривні до долара "просів" на 40 копійок за день. Якщо 2 липня долар коштував 26,77 гривні, то сьогодні, 3 липня, його ціна зросла до 27,18 гривні. А от офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,66 гривні/євро, тобто щодо євро гривня ослабла на 66 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс валют в Україні на 3 липня:

1 долар США – 27,18 грн

1 євро – 30,66 грн

1 швейцарський франк – 28,79 грн

1 фунт стерлінгів – 34,00 грн

На готівковому ринку станом на ранок 3 липня долар у середньому купують по 27, продають – по 27,14 грн. Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,95 до 28 грн/долар, продажу – у межах 27,13-29 грн/долар.

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