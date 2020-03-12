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Курс валют в Україні: долар і євро різко подорожчали, але Нацбанк має пояснення
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12 березня курс валют в Україні знову зазнав різких змін: гривня продовжує падати, а от долар та євро стрімко дорожчають. Дізнайтеся, яка зараз ситуація на валютному ринку та чого слід очікувати далі.
Світ на порозі економічної кризи, яка, імовірно, не омине й Україну. На тлі падіння вартості нафти, обвалу на фондових ринках, пандемії коронавірусу та, відповідно, паніки валюту знову лихоманить.
Це цікаво: Прогноз, чи буде валюта дорожчати й далі
У четвер, 12 березня, Національний банк встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,62 грн/$. Таким чином, долар подорожчав на 31 копійку порівняно з учорашнім днем. Євро також зросло – до 29,05 грн/€, що на 26 копійок більше за вчорашній курс. І це – максимум з липня 2019 року.
Офіційний курс валют НБУ на 12 березня:
- 1 долар США – 25,624
- 1 євро – 29,0499
- 1 польський злотий – 6,7304
- 10 російських рублів – 3,575
- 1 юань – 3,6859
При цьому на українському міжбанківському валютному ринку триває зростання котирувань долара. Торги о 10:00 відкрилися на рівні 25 гривень 80-84 копійки за одиницю американської валюти. Це вище від рівня закриття торгів 11 березня (25 гривень 72-75 копійок) і значно вище за офіційний курс НБУ.
Утім, у Нацбанку запевняють, що готові згладжувати курсові коливання. Зокрема, 11 березня з цією метою НБУ продав близько 350 мільйонів доларів США. Банкіри наголошують, що поширення коронавірусу наразі має обмежений і нейтральний вплив на економіку України.
Ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. Нацбанк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні – на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд доларів США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року, – переконують в НБУ.
За оновленим прогнозом уряду, курс долара в Україні в 2020 році буде триматись на рівні 24,8 гривні (оптимістичний сценарій) або близько 27 гривень (консервативний прогноз). Топменеджери українських компаній, щоквартальне опитування яких традиційно провів Нацбанк, прогнозують, що протягом року долар в Україні коштуватиме 27-28 гривень.
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