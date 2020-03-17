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Курс валют в Україні: долар і євро перевалили через психологічну позначку
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17 березня курс валют в Україні й далі лихоманить: гривня продовжує падати, а от долар та євро різко дорожчають. Дізнайтеся, яка зараз ситуація на валютному ринку.
Економічна криза, імовірно, не омине й Україну. На тлі падіння вартості нафти, обвалу на фондових ринках, пандемії коронавірусу та, відповідно, паніки валюту знову лихоманить.
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Національний банк 17 березня послабив курс гривні на 43 копійки, встановивши його на рівні 26,52 гривні за долар. Натомість євро офіційно коштує 29,52 (курс 16 березня – 28,99 гривні).
ОФІЦІЙНИЙ КУРС ВАЛЮТ В УКРАЇНІ
При цьому на готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,11 – 28,36 гривні. Євро купують по 29,91 гривні, продають по 31,45 гривні. Це вище за офіційний курс НБУ.
За даними ТСН.ua, долар США в обмінниках подекуди продають за 29,50 гривні, євро – за 32,50 гривні.
Водночас курс валют злетів і в деяких банках. Зокрема, станом на 12 годину курс долара у банках коливається від 27,5 до 29,5 грн. Євро можна купити за 30,5-33 гривні.
У Нацбанку запевняють, що банківська система України достатньо стійка, капіталізована і має значний запас ліквідності – обсяг коррахунків банків та залишків за депозитними сертифікатами становить понад 210 млрд гривень. Відтак, вона продовжує стабільно працювати і надавати послуги клієнтам.
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