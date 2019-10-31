Курйозна Кім Кардашян знову роздяглась в Instagram (фото)

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян продовжує ділитись пікантними фото, адже вирішила рекламувати свій бренд білизні на власних ефектних формах. Виходить доволі непогано!

38-річна американська модель, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян не збирається відставати від молодого покоління, тому активно встановлює чимало сучасних трендів. До того ж, дружина Каньє Веста веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 150 мільйонів підписників. Там модель і багатодітна матір публікує майже все, що відбувається у її житті та зовсім не соромиться критики.

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Це підтверджують і недавні дописи Кім, на яких вона позує тільки у білизні власного бренду. І поки частина користувачів бачить сліди фоторедакторів, інші ж залишають невдоволені коментарі щодо нового альбому Каньє Веста про Бога. Можливо, невдовзі Кім доведеться скромніше одягатись та припинити ділитись пікантними знімками.

instagram.com/kimkardashian

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