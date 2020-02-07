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Курйозна Кім Кардашян знову роздяглась в Instagram (18+)

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Кім Кардашян у білизні - фото 1
Кім Кардашян у білизні

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу вона вирішила не вигадувати якийсь екстравагантних сексуальний образ, а просто зробила селфі тільки у білизні.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 159 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно Кім вирішила прорекламувати свій бренд спіднього Skims на власній фігурі, тож зробила пікантне селфі прямо у своїх гардеробній. Світлина Кардашян без одягу швидко зібрала понад 2 мільйони лайків та тисячі коментарів з компліментами.

instagram.com/kimkardashian - фото 384581
instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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