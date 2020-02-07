Австралійська фітоняшка показала сексуальне фото в білизні

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемроу роздяглась перед прихильниками, щоб показати свою розкішну фігуру в білизні. Не дарма ця білявка активно працює над собою у спортзалі.

25-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу вже тривалий час підкорює Instagram своїм гарячим та мотиваційним профілем, за яким стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами жінка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно білявка вирішила трішки підняти активність у профілі, тож опублікувала пікантне фото у білизні. Важко не помітити ефектну фігуру Теммі. Вона завжди готова до літа!

instagram.com/tammyhembrow

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