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Курйозна Кім Кардашян засвітила апетитну фігуру в бікіні

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Кім Кардашян у бікіні - фото 1
Кім Кардашян у бікіні / instagram.com/kimkardashian

Популярна модель Кім Кардашян знову потішила фанатів сонячними фото майже без одягу. Цього разу зірка приміряла купальнику з персиками.

40-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише на різноманітні проєкти, а й на свій профіль в соцмережі Інстаграм. Тут у колишньої коханої Каньє Веста понад 228 мільйонів шанувальників, а все через яскравий контент. Кім регулярно ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та своїх буднів.

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Нещодавно красуня вирішила показати свої "персики", а саме купальник з відповідним принтом. Відсутність макіяжу, крихітне бікіні та сонячна погода - Кім не потрібно багато, щоб викликати захват у шанувальників. Тому за короткий час фото зібрало понад 3 мільйони лайків та тисячі коментарів з компліментами.

instagram.com/kimkardashian - фото 463180
instagram.com/kimkardashian

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