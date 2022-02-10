Американський фігурист Натан Чен встановив новий світовий рекорд: відео

Спортсмен Натан Чен завоював золоту медаль Олімпійських ігор у Пекіні у чоловічому одиночному катанні. Дивіться, як феєрично це було!

За свій прокат спортсмен отримав 113,97 бала. Попередній рекорд – 111,82 бала – встановив японський фігурист Юдзуру Ханю на турнірі чотирьох континентів у 2020 році, пише cnn.

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Американський фігурист стрибнув четверний фліп, потрійний аксель і каскад четверний лутц + потрійний тулуп. Так Чен зайняв перше місце за підсумками короткої програми на Олімпіаді у Пекіні. Друге місце у японця Юми Кагіями (108,12), третім став Шома Уно (105,90).

Дивіться, як це було:

Єдиний українець у чоловічому катанні Іван Шмуратко показав 24 результат і в другому прокаті (127,65), і в сумі. Для 20-річного киянина, який пропустив командний турнір через карантин, цьогорічна Олімпіада стала дебютною.

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