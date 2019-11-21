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Кури та ділись враженнями: у США шукають дегустатора коноплі

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Оглядач отримуватиме 3 тисячі доларів на місяць - фото 1
Оглядач отримуватиме 3 тисячі доларів на місяць

Ми продовжуємо писати про дивовижні професії, які не вкладаються у голові більшості українців. Цього разу незвична вакансія з'явилась у Штатах. Там шукають дегустатора коноплі, який зароблятиме шалені гроші. Але традиційно є одна умова.

Виробник лікувального канабісу American Marijuana шукає людину, яка б писала огляди на його продукцію. Дегустаторові обіцяють щомісячну зарплату у 3 тисячі доларів.

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Щомісяця працівнику відправлятимуть контейнер з різними видами та сортами конопель: оцінювати доведеться не тільки самокрутки, але і вейпи, а також масла з канабіоїдами.

Товар просять описувати якомога докладніше: починаючи з розпакування і закінчуючи "післясмаком". Для вірогідності весь процес дегустації American Marijuana просить записувати на камеру. Текстові огляди публікуватимуться в блозі компанії.

Потрібно буде не лише курити марихуану, а й писати огляди - фото 369485
Потрібно буде не лише курити марихуану, а й писати огляди

Ідеальний кандидат повинен не тільки споживати продукт, але і ділитися з читачами корисними знаннями. Він також має бути достатньо здоровим, щоб справлятися з оглядами. Робота віддалена, але підходить тільки для тих штатів, в яких легалізована медична марихуана.

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Джерело: americanmarijuana
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