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Курган – Квантовий Суржик: слухайте новий альбом виконавця

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Курган представив новий альбом Квантовий суржик - фото 1
Курган представив новий альбом Квантовий суржик

Репер Курган випустив сольний альбом "Квантова суржик". На платівці 8 треків, наскрізь просочених філософією буття. Слухайте альбом на Радіо МАКСИМУМ!

В альбомі Курган звертається до символіки гіпнозу та пограничних станів, а також використовує образи равлики та поїздів.

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Курган – Квантовий Суржик, слухайте новий альбом репера:

Раніше Курган також взяв участь у проекті Zmova (культурна ініціатива, суть якої – привернути увагу до архітектурних об'єктів, які потребують підтримки). Він зачитав реп у Національній бібліотеці імені Вернадського у Києві.

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Джерело: Buro247
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