Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках

В Одесі на пляжах міста туристи помітили незвичайне явище – морська вода набула насиченого зеленого кольору. Екологи пояснили незвичайний колір води і застерегли від купання.

У прес-службі Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу запевнили, що причин для занепокоєння немає, оскільки плями жовто-зеленого кольору на поверхні води говорять про цвітіння водоростей. В інспекції заявили, що ситуація під контролем.

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Однак, зелена вода в Чорному морі може нести загрозу тим, хто з нею контактує. "При контакті зі шкірою можливі алергічні реакції, висипання, а також можуть виникати харчові отруєння при попаданні в шлунково-кишковий тракт", – попередили екологи. Варто додати, що зелений колір води наразі поступово відходить.

Також експерти застерегли від споживання виловленої на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.

Всі фото usionline

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