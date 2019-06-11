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Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках

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Зелене море Одеси - фото 1
Зелене море Одеси / USIonline

В Одесі на пляжах міста туристи помітили незвичайне явище – морська вода набула насиченого зеленого кольору. Екологи пояснили незвичайний колір води і застерегли від купання.

У прес-службі Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу запевнили, що причин для занепокоєння немає, оскільки плями жовто-зеленого кольору на поверхні води говорять про цвітіння водоростей. В інспекції заявили, що ситуація під контролем.

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Однак, зелена вода в Чорному морі може нести загрозу тим, хто з нею контактує. "При контакті зі шкірою можливі алергічні реакції, висипання, а також можуть виникати харчові отруєння при попаданні в шлунково-кишковий тракт", – попередили екологи. Варто додати, що зелений колір води наразі поступово відходить.

Також експерти застерегли від споживання виловленої на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.

Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках - фото 333583

Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках - фото 333584

Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках - фото 333585

Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках - фото 333586

Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках - фото 333587

Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках - фото 333588

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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