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Дивна алергія на собаку здивувала Reddit: фотофакт

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Дивна алергія на собаку - фото 1
Дивна алергія на собаку

У мережі не можуть відвести погляд від дивацького алергічної реакції на собаку.

На платформі Reddit користувач з ніком Suzarain поділився фото дивної алергії, яке за короткий час опинилось у топах. Всього за 10 годин допис побачили більш як 38 тисяч осіб, а ще понад 400 залишили коментарі.

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"Алергічна реакція, яка виникла у мене на мого собаку, виглядає, схожа на крихітний відбиток лапки", – зазначив автор, і справді, з цим важко не погодитись.

The allergic reaction I'm having to my dog looks like a tiny paw print from r/mildlyinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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