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Кумедний собака з м'ячиком розвеселив мережу: відео

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Веселий пес розсмішив корисутвачів - фото 1
Веселий пес розсмішив корисутвачів

Користувачі не можуть втримати усмішку від грайливого собаки з тенісним м'ячем, який раптово з'являється за дверима. Ваш настрій потребує покращення? Тоді це точно варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком AristonD поділився кумедним записом з собакою, який за короткий час опинився у трендах мережі. Всього за 6 годин ролик переглянули понад 34 тисячі осіб, а ще більш як 160 залишили коментарі. А все тому, що перед скляними дверима раптово з'являється домашній улюбленець з тенісним м'ячем у зубах. "Привіт! Чи можу я зацікавити вам м'ячем?", – йдеться у коментарі, і це чудово описує всіх консультантів та представників різноманітних організацій, які не можуть змагатися за харизмою з цим собакою.

І ще: Жінка знайшла викрадене авто швидше за поліцейських

Hi! Can i interest you in a ball?!?! from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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