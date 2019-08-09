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Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото

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Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото - фото 1
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / Melissa C. Toledo

Сезон відпусток стартував, а ви ще досі на роботі? Ці кумедні собаки покажуть, що таке вдалий відпочинок!

Поки ви мрієте про спекотний відпочинок на побережжі з легкими коктейлями і працюєте у не менш спекотних офісах, ці собаки вже відчули переваги літа! Капелюхи, басейни, напої та лежаки поблизу басейнів – хто сказав, що домашні улюбленці не вміють розважатися

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Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото - фото 256685
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / Melissa C. Toledo
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото - фото 256684
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / flickr.com/photos/johnpetrick
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото - фото 256683
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / flickr.com/photos/briansphotopage
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото - фото 256682
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / reddit
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото - фото 256681
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / bgdphotooftheday
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото - фото 256680
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / pupandco
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото - фото 256679
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / reddit
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото - фото 256678
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / Donna Reynolds
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото - фото 256677
Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / boothedog.net

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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