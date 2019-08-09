Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото

Сезон відпусток стартував, а ви ще досі на роботі? Ці кумедні собаки покажуть, що таке вдалий відпочинок!

Поки ви мрієте про спекотний відпочинок на побережжі з легкими коктейлями і працюєте у не менш спекотних офісах, ці собаки вже відчули переваги літа! Капелюхи, басейни, напої та лежаки поблизу басейнів – хто сказав, що домашні улюбленці не вміють розважатися

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Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / Melissa C. Toledo

Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / flickr.com/photos/johnpetrick

Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / flickr.com/photos/briansphotopage

Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / reddit

Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / bgdphotooftheday

Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / pupandco

Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / reddit

Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / Donna Reynolds

Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото / boothedog.net

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