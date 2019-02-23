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Кумедні знімки людей за секунду до фейлу

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Провальні знімки - фото 1
Провальні знімки

На фотографіях видно, що провал уже неминучий. Представляємо кумедну добірку знімків, коли приниження наближається невпинно.

Такі кадри хоч і наповнені відчуттям наближення болю чи приниження, але викликають капосну посмішку.

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