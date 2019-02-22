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Грайливий слон познущався над туристами у Таїланді: кумедне відео

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Слон просто хотів погратися - фото 1
Слон просто хотів погратися / pexels

Ролик зняв 38-річний водій фургона Дечаторн Састрадечават в провінції Чіангмай на півночі країни. Чоловік пояснив, що кілька туристів з Бангкока попросили його влаштувати для них прогулянку на плотах по річці і зробити кілька фотографій.

Групу туристів сплавляли по річці, коли на них несподівано напав слон, який стояв біля берега. Тварина побігла до туристів і вдарила один з плотів, через що всі люди впали у воду. Вони в паніці вибігли на берег.

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Господар слона зазначив, що тварина, ймовірно, хотіла погратися з туристами. За словами чоловіка, шестирічний слон дуже розумний і ніколи до цього не виявляв агресії до людей.

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Джерело: brighttv
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