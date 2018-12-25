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Коти – це рідина: кумедний пухнастик підкорив Reddit

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Коти – це рідина: кумедний пухнастик підкорив Reddit - фото 1

У мережі не можуть втримати сміх від кота, який обрав ідеальне положення для відпочинку.

На платформі Reddit користувач з ніком surfnbrd поділився епічним фото кота, яке за короткий час опинився у трендах. Всього за 6 годин допис зібрав понад 23 тис. переглядів. І річ не лише в тому, що в інтернеті обожнюють пухнастиків. Ключовою родзинкою кадру став домашній улюбленець, який ідеально помістився у круглу посудину на верхньому ярусі свого котячого будиночка. Коти – це справді рідина!

І ще: Зосереджений кіт у шапці Санти підкорив мережу

hmmm from r/hmmm

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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