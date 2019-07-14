Кумедні кадри з життя невисоких людей розвеселили мережу

Пропонуємо вашій увазі приклади щоденних труднощів, з якими стикаються люди, чиї ростові показники не дуже значні. Ви думаєте, це все несерйозно? Ні в якому разі!

Бути занадто високим – та ще проблема. То одяг годі й шукати потрібного розміру, то ще щось. Суцільні страждання. Але складнощі, з якими стикаються "шпали", не йдуть ні в яке порівняння з тими стражданнями, які переслідують людей невисокого зросту...

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На коні ж власники середнього зросту. Хоча і тут не все так гладко. Існує думка, що найвищим середнім зростом володіють чоловіки з Нідерландів (182,5 см) і жінки з Латвії (169,8 см). Хоча ці дані, найімовірніше, вже застаріли.

Але сьогоднішня добірка фото розповідає про тих, кому живеться непросто через маленьких зріст!

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