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Дожилися: у США будуть продавати бортики від піци

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Тепер бортики від піци можна замовити окремо - фото 1
Тепер бортики від піци можна замовити окремо

Фанати піци діляться на два типи: ті, хто їсть цю страву повністю, і ті, хто залишає бортики. Втім, деякі заклади пішли далі – вони вирішили окремо продавати набори бортиків від піци.

Мережа італійських піцерій Villa Italian Kitchen запустить у продаж страву, яка складається лише з бортиків від піци. Як повідомила сама компанія, про таку закуску її вже давно просили клієнти.

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Бортики піци почнуть продавати з 18 липня за ціною 2 долари 75 центів.

Ми знаємо, що всі обожнюють бортики від піци, тому ідея продавати їх окремо від усієї піци здалася нам геніальною, – сказала директор з розвитку мережі.

У мережі вважають, що ця ідея приречена на провал:

Дожилися: у США будуть продавати бортики від піци - фото 340630

Перший ресторан Villa Italian Kitchen почав свою роботу в Нью-Йорку у 1964 році. Відтоді в місті з'явилося 350 таких закладів

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Джерело: villaitaliankitchen
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