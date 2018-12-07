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Кумедні будні білок: фото. які викликають усмішку
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Професійний фотограф поділився найвдалішими кадрами білочок, які приходили на його балкон. Зацініть!
Знайомтесь, Геерт Вегген (Geert Weggen) – голландсько-шведський фотограф, який має чимало нагород та спеціалізується на зйомці червоних білок. Його роботи можна побачити у багатьох відомих виданнях по всьому світу. А почалось все з того, як на порозі його дому з'явилась лисиця.
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Чоловік почав підгодовувати її, тому тваринка постійно поверталась. Згодом вона навідалась на балкон на першому поверсі, тому Геерт вирішив перетворити його у студію. Так місце стало справжнім куточком природи, куди якось завітали червоні білки. Так маленькі пухнастики стали новими героями фото, а також навчились працювати з милим реквізитом. Від цих кадрів важко втримати усмішку!
Джерело всіх фото: geertweggen.com
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