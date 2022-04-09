Культура переможе війну: віолончеліст з Ірпеня зіграв у зруйнованому будинку культури

Українців не здолати. Це вкотре доводять представники творчої галузі. Один із них зіграв на віолончелі у зруйнованому будинку культури в Ірпені.

Відео з музикантом виклав у своєму фейсбуці Олександр Маркушин.

Це цікаво: STELMAN – Хмара: слухайте потужну пісню, яка має бути у вашому плейлисті

Центральний будинок культури Ірпеня... Точніше те, що від нього залишилося. Це було серце культурного життя нашого міста. Обіцяю зробити все, щоб воно забилося з новою силою, – написав він.

Під дописом з'явилося безліч коментарів:

"Переможемо! Все відбудуємо! Не пробачимо!";

"А поруч мій будинок! Завжди ходили в будинок культури на концерти! Нема вам прощення рашисти фашисти";

"Відбудуємо ще краще";

"Українці гуртуємося, попереду дуже багато роботи по відродженню нашого Ірпеня".

Ми віримо в те, що скоро Україна переможе. А після цього кожен із нас зробить усе можливе, щоб вона не лише відновилася, а й стала значно красивішою та сильнішою. А поки віримо у ЗСУ та зберігаємо спокій!

Читайте також: Як ви можете спати: Maneskin презентували пісню на підтримку України