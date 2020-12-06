Культовий родстер Cobra відродять у вигляді 625-сильного електрокара

Британська компанія АС Cars, яка займається відродженням культового родстера Cobra, готує його топову версію Series 4 electric. Автомобіль отримає повністю електричну силову установку потужністю 625 кінських сил.

Родстер збереже класичний дизайн Cobra 1962 року, але замість V8 буде оснащений електричним агрегатом, що видає 625 сил і 1000 Нм крутного моменту.

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З таким двигуном Cobra зможе розганятися до 60 миль на годину (96 кілометрів на годину) за 3,8 секунди – стільки ж часу потрібно BMW M3 і M4 в гарячому виконанні Competition.

Силова установка родстера харчується від 54-кіловатної батареї, якою також оснащена перша версія відродженої Cobra Series 1 electric, представлена ​​в липні. Вона забезпечує запас ходу в 322 кілометри – на 72 кілометри більше, ніж у Series 1. При цьому вага топової Cobra менша на 50 кілограмів і становить 1190 кілограмів. Series 4 electric отримала і вищий цінник – за неї виробник просить 168 000 фунтів стерлінгів

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