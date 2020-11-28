Культовий режисер Девід Лінч знімає серіал для Netflix

Режисер Девід Лінч працює над абсолютно новим проєктом для стрімінгової платформи Netflix. Про це повідомив портал What's on Netflix з посиланням на документ Production Weekly. Про це також пише фан-сайт Welcome To Twin Peaks.

Як зазначає портал, це буде серіал. Початок виробництва запланований на травень 2021 року на студії Calvert Studios.

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Робоча назва проєкту – "Wisteria" [з англійської це слово перекладається як "Гліцинія" або "Вістерія" – це рослина з великими кистями запашних лілових квіток. – редакція].

У проєкті Лінч вказаний як режисер і сценарист. Продюсером стане Сабріна С. Сазерленд, з якою Лінч раніше працював над кількома проєктами, в тому числі над серіалом "Твін Пікс", картиною "Внутрішня імперія", короткометражкою "Леді Блакитний Шанхай". Вона також продюсувала документальний фільм "Девід Лінч: Життя в мистецтві".

Лінч поки особисто не підтвердив співпрацю з Netflix, хоча чутки та повідомлення про те, що режисер має намір працювати зі стрімінговим сервісом над новим проєктом з'явилися в низці ЗМІ цього літа, а перші чутки з'явилися вже давно. У 2017 році він дебютував на Netflix з короткометражкою "Що зробив Джек?", А у 2018 році режисера бачили під час кавування в офісі Neflix.

Can't a man privately grab a coffee in the @Netflix lobby?



Not if that man is David Lynch.



Shot by @mtatulli last Monday. #DavidLynch pic.twitter.com/XodxbJlZGk — Twin Peaks³⁰ (@ThatsOurWaldo) June 28, 2018

У липні цього року сам режисер говорив, що може перестати займатися своїм YouTube-каналом через брак часу. У 2017 році Лінч зняв третій сезон "Твін Пікс" і відтоді не створював нових великих проєктів.

На початку грудня Девід Лінч організовує благодійний онлайн-концерт, присвячений трансцендентальній медитації. У ньому візьмуть участь Стінг, Кеті Перрі, Х'ю Джекман, Елвіс Костелло, Kesha й Анжеліка Кіджі.

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