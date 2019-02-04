Історії іграшок 4: вийшов новий ролик мультфільму

Disney і Pixar випустили свіжий проморолик четвертої частини "Історії іграшок", в якому Базз Лайтер, шериф Вуді і пастушка Бо Піп потрапляють на карнавал.

Дія сюжету розгорнеться відразу після подій третьої частини, коли Енді віддав коробку зі своїми іграшками маленькій дівчинці на ім'я Бонні, а в центрі уваги виявиться романтична історія відносин шерифа Вуді і пастушки Бо Піп.

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Режисером виступив Джош Кулі, а на екрани кінотеатрів продовження анімаційної франшизи потрапить 20 червня.

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