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Історії іграшок 4: вийшов новий ролик мультфільму

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Історії іграшок 4 - фото 1
Історії іграшок 4 / wasiliti.blogspot

Disney і Pixar випустили свіжий проморолик четвертої частини "Історії іграшок", в якому Базз Лайтер, шериф Вуді і пастушка Бо Піп потрапляють на карнавал.

Дія сюжету розгорнеться відразу після подій третьої частини, коли Енді віддав коробку зі своїми іграшками маленькій дівчинці на ім'я Бонні, а в центрі уваги виявиться романтична історія відносин шерифа Вуді і пастушки Бо Піп.

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Режисером виступив Джош Кулі, а на екрани кінотеатрів продовження анімаційної франшизи потрапить 20 червня.

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Джерело: youtube
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