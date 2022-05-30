Культовий DeLorean отримав логічне продовження: тепер це футуристичний електромобіль

DeLorean офіційно повернувся і готовий прийняти майбутнє, застрибнувши на електричну підніжку зі своєю новою Alpha5. Його джерелом натхнення став культовий DMC-12.

DeLorean Alpha5 має форму стильного купе з дверима у стилі крило чайки, розробленими Italdesign. Масивні двері з верхніми петлями та задні скляні жалюзі, по суті, – єдиний натяк на минуле, натомість решта дизайну є повністю сучасною, передає Motor1.

Це цікаво: Водійські хитрощі: 3 перевірених способи, як поміняти колесо автомобіля без домкрата

Відповідно до сучасних електромобілів, у нього масивні колеса і тонкі фари спереду і ззаду. У його вигнутому корпусі розташований порт для зарядки на передньому крилі з боку водія, тому більше не потрібно відкривати багажник, щоб отримати доступ до кришки бензобака. Alpha5 має двоколірне оздоблення та круту лінію даху, що нагадує автомобіль, що прославився завдяки трилогії "Назад у майбутнє".

Усередині зник конденсатор потоку, оскільки він поступився місцем двом окремим заднім сидінням. Як і у випадку з останніми висококласними електромобілями, він позбавляється більшості (якщо не всіх) традиційних елементів управління, оскільки всі вони вбудовані в сенсорний екран, розташований на "витаючій" центральній консолі. Водій має широку повністю цифрову комбінацію приладів і кермове колесо з плоским дном. Доступ до задніх сидінь повинен бути легким, враховуючи ширину дверей типу крило чайки та відсутність центральної стійки.

DeLorean залишається стриманим у деталях про трансмісію, але каже, що Alpha5 потрібно 3,4 секунди для розгону до 60 миль на годину (96 км/год), а максимальна швидкість обмежена електронікою до 150 миль на годину (241 км/год). Він оснащений акумуляторною батареєю на понад 100 кВтг, що відповідає розрахунковому діапазону EPA понад 300 миль (483 км). Майте на увазі, що всі ці характеристики стосуються моделі базової продуктивності, припускаючи, що "гарячіші" версії вже в дорозі.

Ми також знаємо, що електричне купе має напрочуд низький коефіцієнт аеродинамічного опору всього 0,23, що не є найкращим у класі, оскільки Mercedes досягнув Cd 0,20 з ліфтбеком EQS. На щастя, у Peugeot-Renault-Volvo більше немає малопотужного бензинового двигуна V6, заміненого невстановленою електричною установкою, яка розганяється від 0 до 88 миль на годину (142 км/год) за 4,35 секунди, після чого він, ймовірно, не буде подорожувати у часі.

Він набагато більший за свого предка: його довжина становить 4995 міліметрів, ширина 2044 мм, а висота 1370 мм, коли двері типу "крило чайки" зачинені. DeLorean заявляє, що передала виробництво до Італії, тоді як трансмісія буде надана постачальником із Великої Британії.

Усього буде випущено 88 (звичайно!) автомобілів, за якими піде спортивне купе з двигуном V8. Якщо все піде за планом, до розширеної лінійки обов'язково увійдуть електричний седан і навіть позашляховик із водневим двигуном. Після публічного дебюту в серпні у Пеббл-Біч виробництво DeLorean Alpha5 розпочнеться у 2024 році.

Читайте також: Як безпечно припаркуватися впритул без парктроніка: хитрість для водіїв