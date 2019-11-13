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Культовий британський фургон 40-х став електрокаром

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Легендарний фургон оснастили електродвигуном - фото 1
Легендарний фургон оснастили електродвигуном

Британський стартап Morris Commercial повернув до життя культовий фургончик Morris J-type, що випускався з 1949 по 1961 роки. Автомобіль виконаний у стилі ретро, ​​що повторює вигляд оригінальної машини, але оснащений електричною силовою установкою.

Керівництво Morris Commercial просить не називати JE ані рестомодом, ані фургоном з "відновленої" серії.

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Так виглядає оригінальний Morris J-type:

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Їхній проєкт подається, як переосмислення класичного дизайну з урахуванням віянь XXI століття. Автомобіль побудований на модульній платформі й оснащений розробленою в Великобританії електричною силовою установкою. Низька маса досягнута завдяки використанню вуглепластику, що також позначилося на запасі ходу. Він становить 322 кілометри.

Батарейний Morris JE потрапляє в категорію легкого комерційного транспорту масою до 2,5 тонни. Його вантажопідйомність – одна тонна, а місткість кузова – 5,5 кубічного метра. Туди поміщаються два стандартні європалети. Завантажити фургон можна через задні двері або зсувні бічні.

Morris JE з електродвигуном зазнав змін:

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Культовий британський фургон 40-х став електрокаром - фото 367907

Культовий британський фургон 40-х став електрокаром - фото 367908

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Культовий британський фургон 40-х став електрокаром - фото 367911

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Культовий британський фургон 40-х став електрокаром - фото 367903

Оригінальний напівтонник, що став символом післявоєнної Англії, випускали з 1949 по 1961 роки. Спочатку виробником була Morris Commercial потім, після злиття материнської Nuffield Organisation з Austin – British Motor Corporation. У фургона були зсувні двері, 1,5-літровий чотирициліндровий нижньоклапанний двигун (з 1957 року J-type почали оснащувати агрегатами з клапанами в головці блоку) і триступенева або чотирьохступенева коробка передач.

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Джерело: Motor
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