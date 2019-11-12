Характеристики Skoda Octavia 2020: головні фішки, якими вразила новинка

Компанія Skoda представила нову Octavia 2020. Модель четвертого покоління стала більшою, отримала революційний салон і обзавелася гібридною версією із запасом ходу 50 кілометрів. Дізнайтесь більше деталей про новинку!

Презентація Skoda Octavia 2020 відбулась увечері 11 листопада у Празі. Під час заходу чеська компанія представила чотири версії авто: ліфтбек, універсал і гібридні версії цих моделей. Нова Skoda зберегла платформу MQB, а її колісна база незмінна – 2686 мм. Однак довжина авто зросла до 4689 мм, а ширина – до 1829 мм.

Це цікаво: Нову Skoda Octavia вперше показали на офіційному відео

Зовні Octavia стала ближчою до флагмана – рестайлінгової Skoda Superb: схожість виявляється в дизайні бамперів, оформленні задніх фар і загальних пропорціях. Загалом машина має знайомий рубаний дизайн, хоча лінія даху стала більш похиленою, а боковини тепер прикрашені виштамповками.

Помітною зміною у зовнішності Skoda Octavia стали фари – бренд відмовився від "чотириокої" оптики. Передня частина автівки зроблена в дусі Skoda Scala: фірмова решітка радіатора поєднується з вузькими фарами. До речі, оптика діодна вже в базовій версії. Ззаду Octavia отримала напис Skoda замість емблеми.

Салон автомобіля теж зазнав суттєвих змін. Інтер'єр Skoda Octavia став виглядати солідніше завдяки вузькій передній панелі у кілька шарів з мінімумом фізичних кнопок і новою центральною панеллю з джойстиком робота DSG – важіль коробки позбавили механічного зв'язку з трансмісією. Діагональ тачскріна в топовій версії зросла до 10 дюймів.

Серед нових опцій для Skoda Octavia 2020 – тризонний клімат-контроль, діодна підсвітка салону зі змінними кольорами і проєкційний дисплей.

До того ж четверте покоління моделі стало ще більшим: на другому ряду стало більше місця для ніг, а об'єм багажника ліфтбека зріс до 600 л, універсала – до 640 л.

Skoda розкрила й гаму двигунів для європейського ринку. Лінійка бензинових турбомоторів складається з літрового трициліндрового агрегату на 110 сил, півторалітрової "четвірки" потужністю 150 кінських сил і дволітровою "четвіркою" з віддачею 190 кінських сил. Базові мотори поєднуються з 6-ступінчастою "механікою" або 7-діапазонним "роботом", топ-версію можна замовити тільки з DSG-7.

Дизельна Octavia доступна з єдиним дволітровим турбодвигуном в трьох варіантах віддачі: 115, 150 або 200 кінських сил. Найбільш потужні версії можна буде замовити з повним приводом. Дебютувала Skoda Octavia G-Tec – 1,5-літрова 130-сильна версія із заводським ГБО.

Найпотужнішою модифікацією стала Octavia iV – гібрид з можливістю проїхати на "чистій" електротязі до 55 кілометрів по циклу WLTP. Силова установка вже знайома по Skoda Superb і Volkswagen Golf: 1,4-літровий турбодвигун та електродвигун здатні видати на піку 204 або 245 кінських сил. Продажі новинок в Європі стартують на початку 2020 року.

Читайте також: Куди звертатися, якщо загубили водійське посвідчення