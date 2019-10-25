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Культові трилери-детективи, від яких мороз по шкірі
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Добірка культових і найцікавіших детективів, захоплюючих трилерів, від яких ви будете просто у захваті. Запасайтеся смаколиками!
Право на вбивство
Невловимий вбивця-месник за допомогою пістолета вершить своє правосуддя над злочинцями, що зуміли вислизнути з лап закону. Напарники Девід Фіск і Томас Кован отримують цю заплутану справу. Однак несподіваний хід кілера змішує всі карти, і друзі виявляються на великій підозрі у колег. Тепер їм потрібно за всяку ціну знайти справжнього стрільця, щоб зняти з себе звинувачення в серійних вбивствах.
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Зодіак
Протягом 10 років він тримав в страху весь Сан-Франциско. Спілкуючись з владою через репортерів, він в листах жорстко дорікав поліцію в бездіяльності. Зодіак то пропадав на час, то з'являвся знову. Часом поліція починала сумніватися в тому, що за черговим вбивством стояв саме той, за ким вони так марно полювали. Однак і почерк вбивств і листи репортерам говорили про те, що Зодіак ще не відійшов від справ...
Драйв
Чудовий перегінник – при світлі дня він виконує каскадерські трюки на знімальних майданчиках Голлівуду, а ночами веде ризиковану гру. Однак один небезпечний контракт – і за його життя призначена нагорода. Тепер, щоб залишитися в живих і врятувати свою чарівну сусідку, він має робити те, що вміє найкраще – віртуозно тікати від гонитви.
Версія
Під час перельоту з Африки в Америку безслідно "зникає" єгиптянин Анвар, підозрюваний в тероризмі.
Фільм легко дивиться, хоч і доволі зворушливий.
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