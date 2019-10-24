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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Круті серіали, які точно варто подивитися

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу / itc

Якщо ви вже подивилися всі серіали, які здалися вам цікавими, прийшов час для чогось нового. Ці картини заслуговують на вашу увагу.

Товариство

Після повернення з поїздки група американських підлітків дізнається, що всі жителі їхнього міста таємниче зникли безвісти і тепер вони змушені жити самостійно. Хоча на перший погляд це схоже на типовий підлітковий серіал, але тема створення нового соціального порядку перетворила його на щось набагато більше.

Ейфорія

Цей серіал є ще одним успішним проєктом HBO, серіал, який представляє темну сторону підліткового життя в Сполучених Штатах. Зендая (Мішель у фільмах Людина-павук: Повернення додому і Людина-павук: Далеко від дому), грає головну роль, але весь акторський склад здивує вас з першого епізоду. Невелике попередження: серіал рясніє сексом, наркотиками і насильством.

Мертвий для мене

Серіал є ідеальним поєднанням трилера і комедійного жанру. Персонажі Крістіни Епплгейт і Лінди Карделліні певним і дотепним чином покажуть вам біль загибелі людей і пастки жіночої дружби.

І ще: Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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