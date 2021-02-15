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Культова сцена з The Witcher 3 отримала смішний ремейк у стилі PS1: смішне відео

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Таким Відьмака ви ще не бачили - фото 1
Таким Відьмака ви ще не бачили

Баги Cyberpunk 2077 стали настільки популярною темою, що розробник Андерс Лундберг вирішив висміяти їх у комічному геймплейному ролику демейка гри для PlayStation 1. Автор вирішив не зупинятися на одній грі CD Projekt RED і випустив ще абсурдніше відео з The Witcher 3 у тому ж стилі.

Ролик починається зі знайомої усім фанатам сцени у ванні, де до Геральта заповзає магічна тварина.

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Однак уже після перших реплік відьмак пропонує Єнніфер зіграти у гвинт і заявляє, що Трісс – його дружина. За таку нахабну поведінку чародійка відправляє голого героя The Witcher прямо у море, де той замість звичної скарги на портали знову вимовляє фразу про партії у гвинт.

Ролик про Cyberpunk 2077 вийшов трохи менше абсурдним, але смішним і дивним завдяки оригінальності багів екшену. Любителям же серйозних демейків радимо поглянути на версію Bloodborne для PlayStation 1.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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