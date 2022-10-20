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Кулінарне фіаско: епічні фото людей, які переоцінили свої уміння на кухні

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Провальна випічка - фото 1
Провальна випічка / reddit

Якщо здається, що лише вам не щастить з приготуванням смаколиків, то ця добірка допоможе трішки підвищити самооцінку. Інколи на кухні трапляються кумедні моменти, а деколи це справжній кулінарний провал.

У кожного траплялись неприємні моменти під час приготування страв, і це цілком нормально. Тож на платформі Reddit присвятили окрему категорію під назвою baking fail (провальна випічка), де люди діляться фото власних невдалих кулінарних проєктів.

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Тому можна не хвилюватись, що тільки вам не щастить зі смаколиками, адже є ті, чий день важко назвати вдалим після того, як вони доклали чимало зусиль на кухні. Хай там як, але не забувайте, що всі роблять помилки, а помилки допомагають нам ставати кращими. До того ж у більшості випадків кулінарні провали все ще підходять для споживання.

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