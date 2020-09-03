Кукурудзяний місяць: з'явилися яскраві знімки рідкісного явища

Жителі Землі змогли спостерігати перший повний місяць у вересні, який називають Кукурудзяним. А ще у народі таке явище має назву Місяць врожаю.

Знімки явища опублікували з різних куточків планети.

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Кукурудзяним місяцем (або Місяцем врожаю) його називали індіанці, оскільки саме в цей час в Північній Америці починали збирати качани кукурудзи. Вважається, що в повний місяць можуть відбуватися різні містичні події, тому важливі справи і рішення люди відкладали на інші дні.

Також в цей період нібито складно об'єктивно оцінювати ситуацію, тому не варто робити поспішних висновків.

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