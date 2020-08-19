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Ілон Маск показав, як спіймали обтічник ракети посеред океану: відео

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Ілон Маск показав, як спіймали обтічник ракети посеред океану: відео - фото 1

Компанія SpaceX після запусків ракети ловить падаючі на Землю стулки обтічника ракети для повторного використання. І Ілон Маск показав на ролику, як виглядає процес ловлі надводну сітку стулки обтічника космічної ракети Falcon 9.

Як видно з кадрів, після старту ракети Falcon 9 і подальшого скидання стулок обтічника, вони вільно падали на Землю з висоти близько 104 км, потім випустили парашути. Одну зі стулок вдалося зловити сіткою, другу довелося витягувати з океану.

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"Алоха, ласкаво просимо назад з космосу", – підписав відео Ілон Маск.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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