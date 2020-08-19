На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ілон Маск показав, як спіймали обтічник ракети посеред океану: відео
-
- 42
Компанія SpaceX після запусків ракети ловить падаючі на Землю стулки обтічника ракети для повторного використання. І Ілон Маск показав на ролику, як виглядає процес ловлі надводну сітку стулки обтічника космічної ракети Falcon 9.
Як видно з кадрів, після старту ракети Falcon 9 і подальшого скидання стулок обтічника, вони вільно падали на Землю з висоти близько 104 км, потім випустили парашути. Одну зі стулок вдалося зловити сіткою, другу довелося витягувати з океану.
І ще: Астронавти з Dragon Crew розповіли про моторошні звуки під час польоту на Землю
"Алоха, ласкаво просимо назад з космосу", – підписав відео Ілон Маск.
Читайте також: Зонд NASA вперше показав будову Марса
-
17:50Альтернативна кава: рецепт підбадьорливого енергетичного смузі
-
17:40Як правильно їсти насіння соняшника: це відео переверне ваш світ
-
17:22Ріанну шокував її точний двійник з TikTok
-
17:17Притула відмовиться від шоу-бізнесу заради політики: які проєкти він покидає
-
17:10Забудь про білизну: зірка "Милих ошуканок" показала новий тренд літа
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:54Крістіна Агілера представила кліп для фільму Мулан
-
16:44Татусь втілив мрію доньок у реальність, і це неймовірно (фото)
-
16:21Хто очолить Барселону після нищівної поразки від Баварії
-
16:14Доступний суперфуд: чому важливо їсти буряк
-
15:55Учені виявили неприємний ефект від медитації
-
15:35У швейцарському містечку пішов шоколадний дощ: фотофакт
-
15:24Учені спростували міф про Колумба і сифіліс
-
15:15Як правильно паркуватись на підйомах чи спусках: корисна шпаргалка для водіїв
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:58Курйозна Кайлі Дженнер показала апетитні форми у душі
-
14:50Ці поширені звички не приносять користі здоров'ю печінки
-
14:40Вірші з Днем Незалежності України 2020: найкращі привітання у віршах
-
14:32У мережі показали iPhone 12 в різних чохлах
-
14:17У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото
-
13:59Ілон Маск показав, як спіймали обтічник ракети посеред океану: відео
-
13:44У ВООЗ розповіли, хто сприяє поширенню коронавірусу у світі
-
13:27Фахівці розповіли, фрукти й овочі якого кольору підвищують чоловічу силу
-
13:16Найкрасивіша дівчина світу оголилась серед квітів (18+)
-
12:54На яких дровах не варто смажити шашлик, аби не зіпсувати м'ясо
-
17:17Притула відмовиться від шоу-бізнесу заради політики: які проєкти він покидає
-
15:15Як правильно паркуватись на підйомах чи спусках: корисна шпаргалка для водіїв
-
11:57Героям: Без Обмежень і Ко випустили потужну пісню українською та білоруською
-
09:11Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 19 серпня
-
07:00Яблучний Спас 2020: що можна і не можна робити у Преображення Господнє
- 18 серпня
-
21:1619 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:25Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять
-
18:11Гороскоп на 19 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування
-
13:33Без клубної символіки та абонементів: ультрас Динамо оголосили бойкот
-
11:00Беру на себе відповідальність: тренер Шахтаря прокоментував провал у півфіналі ЛЄ
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 серпня
-
07:17Погода в Україні 18 серпня: посилення спеки та грози
- 17 серпня
-
23:59ІНТЕР ▶ ШАХТАР: відео голів, рахунок та огляд шокуючого півфіналу Ліги Європи
-
21:40ІНТЕР ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінальний матч Ліги Європи 2020
-
21:1518 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:17Гороскоп на 18 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:00Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
-
12:25Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
-
10:31Згадуючи Добряка: 25 цитат Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня
- 16 серпня
-
21:51ТОП-10 найдорожчих брендів пива: інфографіка
-
19:23Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
-
17:55Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
-
15:19Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі