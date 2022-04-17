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війна

Кухонну шафу, яка вціліла після вибуху авіабомби в Бородянці, передали до музею

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Кухонну шафу, яка вціліла після вибуху авіабомби в Бородянці, передали до музею - фото 1

Війна породжує нові символи непорушності українського народу у боротьбі за свою свободу та незалежність. Одними з таких стали глиняний півник та кухонна шафа з Бородянки, що вціліли після злочинного бомбардування міста окупантами.

Понад два тижні минуло з моменту звільнення Київщини від російської армії. Тим часом керамічний півник, як і шафа з уцілілим посудом на стіні майже повністю зруйнованого будинку, стали символом витримки українців.

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У Бородянці рятувальники змогли акуратно демонтувати ці символи зі стіни аварійного будинку, який ось-ось може завалитися. Таким чином вдалося зберегти ці унікальні предмети, що тепер асоціюються з опором жителів України. Крім цього, півник та шафа тепер – експонати Національного музею Революції гідності. Про це повідомили у пресслужбі музею.

Символ стійкості українців – кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки – відтепер надбання музейного фонду України. Проведено культурну "спецоперацію" з музеєфікації легендарної кухонної шафи та збереження всього її вмісту. Відсьогодні вона є у фонді. З шафою передано декоративний керамічний півник, який вистояв під час вибуху рашистської авіабомби, – зазначили представники музею.

Дивіться на фото, як проходила культурна "спецоперація" з музеєфікації легендарної кухонної шафи та її вмісту:

Кухонну шафу, яка вціліла після вибуху авіабомби в Бородянці, передали до музею - фото 503420
Кухонну шафу, яка вціліла після вибуху авіабомби в Бородянці, передали до музею - фото 503424
Кухонну шафу, яка вціліла після вибуху авіабомби в Бородянці, передали до музею - фото 503421
Кухонну шафу, яка вціліла після вибуху авіабомби в Бородянці, передали до музею - фото 503425
Кухонну шафу, яка вціліла після вибуху авіабомби в Бородянці, передали до музею - фото 503419
Кухонну шафу, яка вціліла після вибуху авіабомби в Бородянці, передали до музею - фото 503422
Кухонну шафу, яка вціліла після вибуху авіабомби в Бородянці, передали до музею - фото 503423

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