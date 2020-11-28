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Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка

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Кухня на колесах знімалася у шоу Cook on the Wild Side - фото 1
Кухня на колесах знімалася у шоу Cook on the Wild Side

На аукціоні Bonhams у Великій Британії виставили на продаж переобладнаний на кухню на колесах Land Rover Defender 1982 року випуску. За модифікований автомобіль, який брав участь у зйомках кулінарного телесеріалу, планують отримати 35 000 фунтів стерлінгів.

Кухня на колесах побудована на базі позашляховика Land Rover Defender 109 зразка 1982 року. Незвичайну модифікацію розробили спеціально для зйомок кулінарного серіалу Cook on the Wild Side, в якому шеф-кухар Х'ю Фернлі-Віттінгстолл подорожував Великою Британією у пошуках екзотичних інгредієнтів для приготування незвичайних страв.

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У доопрацьованому позашляховику є все необхідне обладнання для приготування їжі. Задня частина автомобіля обладнана повноцінною кухнею, на якій є плита з двома конфорками, мийка для посуду, а також безліч шухляд для зберігання продуктів і навіть установка для приготування морозива. Крім того, для проведення пікніків, машина обладнана розкладними дерев'яними столами та водонепроникним тентом.

Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка - фото 436999
Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка - фото 437000
Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка - фото 436995
Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка - фото 436993

Для тривалих подорожей, у модифікованому "Дефендері" передбачений портативний душ, розкладні спальні місця та навіть човен, розміщений на даху. За словами продавця, модифікований автомобіль недавно пройшов повну реставрацію, тому як зовні, так і технічно перебуває в ідеальним стані. Розлучитися з кухнею на колесах продавець готовий за 35 000 фунтів стерлінгів.

Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка - фото 436996
Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка - фото 436998
Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка - фото 436994
Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка - фото 436997
Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка - фото 436992

На початку листопада американський виробник трейлерів Escape Homes представив новий проєкт екологічно чистого будинку на колесах Tiny Home (в перекладі – крихітний будинок). Внутрішній простір кемпера розраховане на двох людей і повністю обставлений меблями від IKEA.

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Джерело: Daily Mail
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