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Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка
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На аукціоні Bonhams у Великій Британії виставили на продаж переобладнаний на кухню на колесах Land Rover Defender 1982 року випуску. За модифікований автомобіль, який брав участь у зйомках кулінарного телесеріалу, планують отримати 35 000 фунтів стерлінгів.
Кухня на колесах побудована на базі позашляховика Land Rover Defender 109 зразка 1982 року. Незвичайну модифікацію розробили спеціально для зйомок кулінарного серіалу Cook on the Wild Side, в якому шеф-кухар Х'ю Фернлі-Віттінгстолл подорожував Великою Британією у пошуках екзотичних інгредієнтів для приготування незвичайних страв.
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У доопрацьованому позашляховику є все необхідне обладнання для приготування їжі. Задня частина автомобіля обладнана повноцінною кухнею, на якій є плита з двома конфорками, мийка для посуду, а також безліч шухляд для зберігання продуктів і навіть установка для приготування морозива. Крім того, для проведення пікніків, машина обладнана розкладними дерев'яними столами та водонепроникним тентом.
Для тривалих подорожей, у модифікованому "Дефендері" передбачений портативний душ, розкладні спальні місця та навіть човен, розміщений на даху. За словами продавця, модифікований автомобіль недавно пройшов повну реставрацію, тому як зовні, так і технічно перебуває в ідеальним стані. Розлучитися з кухнею на колесах продавець готовий за 35 000 фунтів стерлінгів.
На початку листопада американський виробник трейлерів Escape Homes представив новий проєкт екологічно чистого будинку на колесах Tiny Home (в перекладі – крихітний будинок). Внутрішній простір кемпера розраховане на двох людей і повністю обставлений меблями від IKEA.
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