Кухар прославився оригінальною методикою приготування мрепродуктів

44-річний Шуджі Ніїтокме прославився через оригінальну методику приготування страви.

Шеф-кухар з міста Нагоя розкрив секрет смачної темпура – морепродуктів або овочів у тісті, обсмажених в олії. В Японії Шуджі Ніїтокме вважається одним з найкращих шеф-кухарів у приготуванні цієї страви. У бесіді з представниками преси Шуджі розповів, як правильно готувати темпуру.

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За словами чоловіка, він був вражений цим процесом ще у підлітковому віці. Понад 20 років тому японець занурив руки в розпечену олію, щоб забезпечити їй ідеальну температуру. З тих пір шеф-кухар не відчуває болю, а процедуру повторює кожен день.

Кухар занурює руки в розпечену олію

Шуджі також зізнався, що найкращу темпуру вдається зробити завдяки паличкам з нержавіючої сталі. Він їх використовує, щоб перевертати великі шматки.

Ніїтокме попросив не наслідувати його приклад, а також попередив про наслідки.

"Не можна так готувати вдома. Різко зануривши руки у розпечену олію, можете отримати серйозні опіки", – розповів японський шеф-кухар.

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