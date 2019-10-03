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Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
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Осіння погода – не привід сидіти вдома! Спеціально для вас ми зібрали сім цікавих подій жовтня у Києві, які допоможуть весело провести час з користю.
Прем'єра фільму "Джокер"
- Коли: з 3 жовтня
- Де: кінотеатри Києва
Один з найвідоміших персонажів коміксів в світі отримав нову екранізацію. Цього разу – за оригінальним сценарієм. Фільм про становлення Джокера називають одним з найбільш очікуваних цього року, а виконавцю головної ролі Хоакіну Феніксу пророкують "Оскар" за головну чоловічу роль.
"Халепа Фест"
- Коли: 4-6 жовтня
- Де: ВДНГ
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За три дні в одному з павільйонів ВДНГ відвідувачі зможуть не лише послухати лекції неуспіху від відомих українців, але й відвідати кілька виступів, аудіовізуальне шоу, нетворкінг та світлове шоу.
Гра-занурення "Futurism
- Коли: до 26 жовтня
- Де: Арт-завод "Платформа"
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Імерсивні шоу для людей, небайдужих до забруднення навколишнього середовища і впровадження штучного інтелекту та онлайн-комунікацій в наше життя. Це гра з зануренням, де кожний учасник стає частиною певного угруповання. Всі гравці не тільки зможуть комунікувати між собою, а й приймати рішення, які кардинально змінюють сценарій шоу.
Фестиваль культового кіно
- Коли: 10-13 жовтня
- Де: tba
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Подія для справжніх кіноманів, в рамках якого можна буде подивитися культове закордонне кіно, фестивальні хіти і програму українського короткого метра. Поки організатори оголосили тільки одну картину – відкривати фестиваль буде дебютний фільм творця серіалу "Новий Папа" Паоло Соррентіно під назвою "Наслідки любові".
Відкриття виставки "Тель-Авів від А до Я"
- Коли: 4-16 жовтня
- Де: Музей історії Києва
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Майстер-клас, як відсвяткувати день народження свого міста, від ізраїльських художників. Потрібно взяти еко-принтер, перероблений папір і надрукувати на ньому спеціально розроблені командою художників образи пам'ятних місць. Цікаво, що локації Тель-Авіва на роботах передані за допомогою символів алфавіту івриту "Ме Алеф ад Тав".
Київське бієнале Black Cloud
- Коли: 11 жовтень – 23 листопада
- Де: бібліотека КПІ і Будинок Кіно
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Бієнале, присвячене масовим комунікаціям, навколишньому середовищу і штучному інтелекту. У рамках нього художники, активісти і дослідники спробують переосмислити парадокс кібервійни, вплив Чорнобильської трагедії, ідеологічні конфлікти Східної Європи і Близького Сходу та багато інших тем.
Science After Dark: Анестезія
- Коли: 18 жовтень
- Де: Національний музей медицини
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Можливість за один вечір відповісти собі на питання пов'язані з вакцинацією, біохакінгом і самолікуванням. Все це за колбочкою хорошого алкоголю, цікавими лекціями, приємною музикою і медичним квестом із лікуванням пацієнта.
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