Куди піти на Новий рік 2020 у Львові: афіша заходів на новорічні свята

Куди піти на Новий рік у Львові

Ми підготували для вас повний список офіційних подій у Львова на період новорічних свят. Обирайте, які заходи та концерти ви відвідаєте цьогоріч протягом грудня-січня.

До новорічних і різдвяних свят у Львові заплановано проведення тематичних заходів. Програма охоплює період до 26 січня.

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На львів'ян та туристів очікує насичена програма святкування. Обирайте, куди піти!

15 грудня

Музична комедія "Різдвяна ніч"

Коли: 12:00

Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1

Розважальна програма для дітей "Резиденція Святого Миколая"

Коли: 18:00

Де: ЛКП "Культурно-освітній центр ім. О. Довженка", проспект Червоної Калини 81

18 грудня

Засвічення загальноміської ялинки із концертною програмою Соломії Чубай та гурту "Джалапіта"

Коли: 18:00

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

19 грудня

Мюзикл-казка "Дударик & Пригода Святого Миколая"

Коли: 16:00

Де: ЛКП "Культурно-освітній центр ім. О. Довженка", проспект Червоної Калини 81

Концерт "Різдвяна органна музика"

Коли: 19:00

Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8

20 грудня

Вистава "Дорога до Різдва"

Коли: 11:00 та 14:00

Де: Перший український театр для дітей та юнацтва, вулиця Академіка Гнатюка 11

21 грудня

Вистава "Дорога до Різдва"

Коли: 12:00 та 15:00

Де: Перший український театр для дітей та юнацтва, вулиця Академіка Гнатюка 11

Концерт "Вечір Різдвяної Класики. Львів"

Коли: 21:00

Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8

22 грудня

Концерт "Різдвяна Симфонія"

Коли: 18:00

Де: Львівська обласна філармонія, вулиця Чайковського 7

24 грудня

Відкриття різдвяної шопки біля міської Ратуші за участі Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру "Слово і голос"

Коли: 18:00

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

Різдвяний концерт Павла Табакова " Мирне Різдво"

Коли: 19:00

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

25 грудня

Концерт "Christmas по-Львівськи"

Коли: 16:00

Де: Львівська обласна філармонія, вулиця Чайковського 7

Різдвяна містерія "Нова Коляда"

Коли: 18:00

Де: ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини 81

26 грудня

Музична комедія "Різдвяна ніч"

Коли: 18:00

Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1

Концерт Світове Різдво

Коли: 19:00

Де: Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

27 грудня

Музична комедія "Різдвяна ніч"

Коли: 18:00

Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1

29 грудня

Концерт "Коляди. Дитячий духовий Оркестр"

Коли: 17:00

Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8

31 грудня

Концерт "Новий рік в Органному залі"

Коли: 15:00

Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8

Святковий Новорічний концерт за участі гуртів: "Троєзілля", "DykoBrass", "Шосте чуття"

Коли: 22:30

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

5 січня

Концерт "Сонати під Різдво. Смовж і Баришевський"

Коли: 19:00

Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8

6 січня

Відкриття Різдвяного Дідуха за участі ЛМХ "Гомін" та Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру "Слово і голос"

Коли: 12:00

Де: площа Ринок

7 січня

Розважальна програма із майстер-класами та читаннями різдвяних казок "Різдво у Гаю"

Коли: 12:00

Де: Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, вулиця Чернеча Гора 1

Різдвяний концерт за участі гуртів: "Торбан", "ягОди", "Rосkоkо"

Коли: 18:00

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

8 січня

Розважальна програма із майстер-класами та читаннями різдвяних казок "Різдво у Гаю"

Коли: 12:00

Де: Музей народної архітектури та побуду імені Климентія Шептицького, вулиця Чернеча Гора 1

Фестиваль "Спалах різдвяної звізди" та святкова хода звіздарів

Коли: 12:30

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької, проспект Свободи 28

Музично-театралізоване дійство "Ритми Різдва"

Коли: 16:00

Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1

9 січня

Концерт "Казка на білих лапах"

Коли: 16:00

Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1

12 січня

Концерт різдвяних саундтреків "The Sounds of Christmas"

Коли: 19:00

Де: Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вулиця Городоцька 36

15 січня

Концерт "Коляда з Тетяною Ціхоцькою"

Коли: 19:00

Де: ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини 81

26 січня

Різдвяний дивоконцерт "По Різдву"

Коли: 18:00

Де: ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини 81

До теми: Різдвяний ярмарок у Львові 2019 – 2020: розклад і місце проведення