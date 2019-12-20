Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Відморожений

Куди піти на Новий рік 2020 у Львові: афіша заходів на новорічні свята

  • 5
Куди піти на Новий рік у Львові - фото 1
Куди піти на Новий рік у Львові

Ми підготували для вас повний список офіційних подій у Львова на період новорічних свят. Обирайте, які заходи та концерти ви відвідаєте цьогоріч протягом грудня-січня.

До новорічних і різдвяних свят у Львові заплановано проведення тематичних заходів. Програма охоплює період до 26 січня.

І ще: Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць

На львів'ян та туристів очікує насичена програма святкування. Обирайте, куди піти!

15 грудня

  • Музична комедія "Різдвяна ніч"

Коли: 12:00

Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1

  • Розважальна програма для дітей "Резиденція Святого Миколая"

Коли: 18:00

Де: ЛКП "Культурно-освітній центр ім. О. Довженка", проспект Червоної Калини 81

18 грудня

  • Засвічення загальноміської ялинки із концертною програмою Соломії Чубай та гурту "Джалапіта"

Коли: 18:00

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

Куди піти на Новий рік 2020 у Львові: афіша заходів на новорічні свята - фото 375131

19 грудня

  • Мюзикл-казка "Дударик & Пригода Святого Миколая"

Коли: 16:00

Де: ЛКП "Культурно-освітній центр ім. О. Довженка", проспект Червоної Калини 81

  • Концерт "Різдвяна органна музика"

Коли: 19:00

Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8

20 грудня

  • Вистава "Дорога до Різдва"

Коли: 11:00 та 14:00

Де: Перший український театр для дітей та юнацтва, вулиця Академіка Гнатюка 11

21 грудня

  • Вистава "Дорога до Різдва"

Коли: 12:00 та 15:00

Де: Перший український театр для дітей та юнацтва, вулиця Академіка Гнатюка 11

  • Концерт "Вечір Різдвяної Класики. Львів"

Коли: 21:00

Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8

22 грудня

  • Концерт "Різдвяна Симфонія"

Коли: 18:00

Де: Львівська обласна філармонія, вулиця Чайковського 7

Куди піти на Новий рік 2020 у Львові: афіша заходів на новорічні свята - фото 375132

24 грудня

  • Відкриття різдвяної шопки біля міської Ратуші за участі Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру "Слово і голос"

Коли: 18:00

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

  • Різдвяний концерт Павла Табакова "Мирне Різдво"

Коли: 19:00

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

25 грудня

  • Концерт "Christmas по-Львівськи"

Коли: 16:00

Де: Львівська обласна філармонія, вулиця Чайковського 7

  • Різдвяна містерія "Нова Коляда"

Коли: 18:00

Де: ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини 81

26 грудня

  • Музична комедія "Різдвяна ніч"

Коли: 18:00

Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1

  • Концерт Світове Різдво

Коли: 19:00

Де: Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

27 грудня

  • Музична комедія "Різдвяна ніч"

Коли: 18:00

Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1

29 грудня

  • Концерт "Коляди. Дитячий духовий Оркестр"

Коли: 17:00

Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8

Куди піти на Новий рік 2020 у Львові: афіша заходів на новорічні свята - фото 375130

31 грудня

  • Концерт "Новий рік в Органному залі"

Коли: 15:00

Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8

  • Святковий Новорічний концерт за участі гуртів: "Троєзілля", "DykoBrass", "Шосте чуття"

Коли: 22:30

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

5 січня

  • Концерт "Сонати під Різдво. Смовж і Баришевський"

Коли: 19:00

Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8

6 січня

  • Відкриття Різдвяного Дідуха за участі ЛМХ "Гомін" та Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру "Слово і голос"

Коли: 12:00

Де: площа Ринок

7 січня

  • Розважальна програма із майстер-класами та читаннями різдвяних казок "Різдво у Гаю"

Коли: 12:00

Де: Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, вулиця Чернеча Гора 1

  • Різдвяний концерт за участі гуртів: "Торбан", "ягОди", "Rосkоkо"

Коли: 18:00

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28

8 січня

  • Розважальна програма із майстер-класами та читаннями різдвяних казок "Різдво у Гаю"

Коли: 12:00

Де: Музей народної архітектури та побуду імені Климентія Шептицького, вулиця Чернеча Гора 1

  • Фестиваль "Спалах різдвяної звізди" та святкова хода звіздарів

Коли: 12:30

Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької, проспект Свободи 28

  • Музично-театралізоване дійство "Ритми Різдва"

Коли: 16:00

Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1

Куди піти на Новий рік 2020 у Львові: афіша заходів на новорічні свята - фото 375129

9 січня

  • Концерт "Казка на білих лапах"

Коли: 16:00

Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1

12 січня

  • Концерт різдвяних саундтреків "The Sounds of Christmas"

Коли: 19:00

Де: Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вулиця Городоцька 36

15 січня

  • Концерт "Коляда з Тетяною Ціхоцькою"

Коли: 19:00

Де: ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини 81

26 січня

  • Різдвяний дивоконцерт "По Різдву"

Коли: 18:00

Де: ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини 81

До теми: Різдвяний ярмарок у Львові 2019 – 2020: розклад і місце проведення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
  • 17 грудня, 12:00
  • 579
Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
  • 17 грудня, 18:17
  • 653
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1960660
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна