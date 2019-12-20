На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Куди піти на Новий рік 2020 у Львові: афіша заходів на новорічні свята
-
- 5
Ми підготували для вас повний список офіційних подій у Львова на період новорічних свят. Обирайте, які заходи та концерти ви відвідаєте цьогоріч протягом грудня-січня.
До новорічних і різдвяних свят у Львові заплановано проведення тематичних заходів. Програма охоплює період до 26 січня.
І ще: Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць
На львів'ян та туристів очікує насичена програма святкування. Обирайте, куди піти!
15 грудня
- Музична комедія "Різдвяна ніч"
Коли: 12:00
Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1
- Розважальна програма для дітей "Резиденція Святого Миколая"
Коли: 18:00
Де: ЛКП "Культурно-освітній центр ім. О. Довженка", проспект Червоної Калини 81
18 грудня
- Засвічення загальноміської ялинки із концертною програмою Соломії Чубай та гурту "Джалапіта"
Коли: 18:00
Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28
19 грудня
- Мюзикл-казка "Дударик & Пригода Святого Миколая"
Коли: 16:00
Де: ЛКП "Культурно-освітній центр ім. О. Довженка", проспект Червоної Калини 81
- Концерт "Різдвяна органна музика"
Коли: 19:00
Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8
20 грудня
- Вистава "Дорога до Різдва"
Коли: 11:00 та 14:00
Де: Перший український театр для дітей та юнацтва, вулиця Академіка Гнатюка 11
21 грудня
- Вистава "Дорога до Різдва"
Коли: 12:00 та 15:00
Де: Перший український театр для дітей та юнацтва, вулиця Академіка Гнатюка 11
- Концерт "Вечір Різдвяної Класики. Львів"
Коли: 21:00
Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8
22 грудня
- Концерт "Різдвяна Симфонія"
Коли: 18:00
Де: Львівська обласна філармонія, вулиця Чайковського 7
24 грудня
- Відкриття різдвяної шопки біля міської Ратуші за участі Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру "Слово і голос"
Коли: 18:00
Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28
- Різдвяний концерт Павла Табакова "Мирне Різдво"
Коли: 19:00
Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28
25 грудня
- Концерт "Christmas по-Львівськи"
Коли: 16:00
Де: Львівська обласна філармонія, вулиця Чайковського 7
- Різдвяна містерія "Нова Коляда"
Коли: 18:00
Де: ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини 81
26 грудня
- Музична комедія "Різдвяна ніч"
Коли: 18:00
Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1
- Концерт Світове Різдво
Коли: 19:00
Де: Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28
27 грудня
- Музична комедія "Різдвяна ніч"
Коли: 18:00
Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1
29 грудня
- Концерт "Коляди. Дитячий духовий Оркестр"
Коли: 17:00
Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8
31 грудня
- Концерт "Новий рік в Органному залі"
Коли: 15:00
Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8
- Святковий Новорічний концерт за участі гуртів: "Троєзілля", "DykoBrass", "Шосте чуття"
Коли: 22:30
Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28
5 січня
- Концерт "Сонати під Різдво. Смовж і Баришевський"
Коли: 19:00
Де: Львівський будинок органної та камерної музики, вулиця Степана Бандери 8
6 січня
- Відкриття Різдвяного Дідуха за участі ЛМХ "Гомін" та Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру "Слово і голос"
Коли: 12:00
Де: площа Ринок
7 січня
- Розважальна програма із майстер-класами та читаннями різдвяних казок "Різдво у Гаю"
Коли: 12:00
Де: Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, вулиця Чернеча Гора 1
- Різдвяний концерт за участі гуртів: "Торбан", "ягОди", "Rосkоkо"
Коли: 18:00
Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28
8 січня
- Розважальна програма із майстер-класами та читаннями різдвяних казок "Різдво у Гаю"
Коли: 12:00
Де: Музей народної архітектури та побуду імені Климентія Шептицького, вулиця Чернеча Гора 1
- Фестиваль "Спалах різдвяної звізди" та святкова хода звіздарів
Коли: 12:30
Де: Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької, проспект Свободи 28
- Музично-театралізоване дійство "Ритми Різдва"
Коли: 16:00
Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1
9 січня
- Концерт "Казка на білих лапах"
Коли: 16:00
Де: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки 1
12 січня
- Концерт різдвяних саундтреків "The Sounds of Christmas"
Коли: 19:00
Де: Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вулиця Городоцька 36
15 січня
- Концерт "Коляда з Тетяною Ціхоцькою"
Коли: 19:00
Де: ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини 81
26 січня
- Різдвяний дивоконцерт "По Різдву"
Коли: 18:00
Де: ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини 81
До теми: Різдвяний ярмарок у Львові 2019 – 2020: розклад і місце проведення
-
11:22Зимовий апокаліпсис в Канаді: епічне відео сколихнуло мережу
-
11:12Куди піти на Новий рік 2020 у Львові: афіша заходів на новорічні свята
-
10:55Учені визначили, які вправи допомагають покращити травлення
-
10:25У мережі знайшли татуся року, і ось чому (відео)
-
09:55Як відмова від соцмереж впливає на життя: відповідь учених
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:28Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри
-
08:53Сексуальна Міс Всесвіт 2012 показала розкішний бюст
-
08:10KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
-
07:53Колекцію старих Ferrari оцінили у понад 8 мільйонів доларів
-
07:32Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву щодня
-
07:17Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
21:30Відморожений 13, 14, 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал серіалу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:13Хардкорний Lamborghini продадуть на аукціоні за шалені гроші
-
21:0020 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47EMUI 10 на Android 10 вийшла для смартфонів HUAWEI: перелік моделей
-
20:19Чоловіки проти жінок: дізнайтесь, хто робить більше селфі
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
19:21Чому варто оновити свою Tesla Model 3
-
18:53Науковці розповіли, що спільного між курінням і самотністю
-
18:23У США мером міста став 7-місячний малюк: йому шалено личить смокінг
-
18:00Гороскоп на 20 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Грандіозний скандал: менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone
-
08:10KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
-
07:17Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
17:365 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
-
14:1010 найкращих українських книжок 2019 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
12:00ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
10:39Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
-
07:14Лікарі розповіли, яким має бути правильний бутерброд з ікрою
- 18 грудня
-
21:42Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2019
-
20:33Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна чешка Поліна Порізкова (18+)
-
16:15Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
-
15:14Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
-
12:00ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай
-
09:20Різдвяна пісня Мераї Кері очолила чарти через 25 років після виходу
-
07:32Експерти з'ясували, наскільки швидко "вмирають" акумулятори електромобілів
- 17 грудня
-
21:54Названо найшкідливіші жіночі звички
-
20:35ЦЕ – найгірший подарунок для дітей на Миколая за версією Супрун: і ось чому
-
18:17Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
-
15:13Названо найкращу актрису десятиліття: ви будете здивовані
-
13:04У мережі назвали оптичну ілюзію 2019 року: відео, яке зламає ваш мозок
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
-
11:41Номінанти YUNA 2020: які українські артисти поборються за звання найкращих
-
07:14Ці три продукти обов'язково мають бути у вашому раціоні