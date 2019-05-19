На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Куба на початку 90-х років: раритетні знімки
-
- 16
Тріа Джован – запекла мандрівниця, яка виросла на Віргінських Островах в Карибському морі. Подивіться, які колоритні кадри вона зробила у Кубі 1990-х років.
Будучи молодим фотографом в Нью-Йорку дівчина вирішила вирушити на Кубу, щоб детально і всебічно документувати життя країни, яка переживає важку економічну депресію.
І ще: Нью-Йорк очима талановитого фотографа
З розпадом СРСР Куба втратила фінансову та дипломатичну підтримку, ступивши в затяжний "особливий період", відзначений складним енергетичним і продовольчим становищем.
Але Джован поїхала туди не через політику. Вона зацікавилася цією ізольованою країною як фотограф. Все почалося з подорожі, організованої Центром кубинських досліджень, але потім було ще 11 поїздок, які тривали місяцями і повторювалися протягом шести років. За цей час Джован зробила близько 25 000 знімків, 100 з яких потрапили на сторінки книги Куба: невловимий острів.
Читайте також: У Чорнобилі намалюють яскравий мурал: ескізи
-
12:40Притула жорстко постібався з Лазарєва на Євробаченні 2019
-
12:13Українка влаштувала дебош у літаку: як ніколи не треба робити (відео 18+)
-
11:44Ліга Європи 2019: букмекери визначилися з фаворитом
-
11:15Спокуслива Тіна Кароль зачарувала фанатів
-
10:42Куба на початку 90-х років: раритетні знімки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:13Леся Нікітюк запалила у екстремальному міні
-
09:46Вчені назвали найкориснішу зелень
-
09:21Арні вже не той: на Шварценеггера напали в Африці (відео)
-
08:56Будинки на колесах надійні? У мережу виклали краш-тести
-
08:33Дотримуйтесь щодня: ці правила продовжать тривалість вашого життя
-
08:15Погода в Україні 19 травня: прогноз по містах
-
03:16Дункан Лоуренс – Arcade: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019
-
02:04Дункан Лоуренс – переможець Євробачення 2019: біографія і цікаві факти
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
02:01Переможець Євробачення 2019: стало відомо, хто переміг у фіналі
-
01:53Фінал Євробачення 2019: результати голосування і таблиця оцінок
-
01:18Мадонна вразила епатажним виступом у фіналі Євробачення 2019: відео
-
00:34Євробачення 2019: Вєрка Сердючка феєрично переспівала пісню Toy
- 18 травня
-
21:56Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину
-
21:27Євробачення 2019 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
-
21:23Сексуальні і роздягнені: чим вражали Дженніфер Лопес, Нетта Барзілай і Кім Кардашян (18+)
-
21:0019 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото
-
20:22Ось чому варто розгадувати кросворди та судоку
-
11:44Ліга Європи 2019: букмекери визначилися з фаворитом
-
08:15Погода в Україні 19 травня: прогноз по містах
-
02:04Дункан Лоуренс – переможець Євробачення 2019: біографія і цікаві факти
- 18 травня
-
21:23Сексуальні і роздягнені: чим вражали Дженніфер Лопес, Нетта Барзілай і Кім Кардашян (18+)
-
18:27Гра престолів: adidas випускає колекцію кросівок, присвячених улюбленому серіалу мільйонів
-
15:50Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
-
12:24Євробачення 2019: Google спрогнозував переможця
-
09:51Яку погоду очікувати в Україні 18 травня
- 17 травня
-
22:535 типів людей, від яких слід триматися якомога далі
-
20:15Стань сексуальним гігантом: ці вправи зроблять тебе богом у ліжку
-
18:00Фінал Євробачення 2019: учасники та порядок їхніх виступів 18 травня
-
15:00ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
-
12:15Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
08:50Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях
-
07:14Найстаріший Porsche у світі продадуть на аукціоні
-
00:05Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
- 16 травня
-
22:00ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня
-
18:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
-
16:51Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?