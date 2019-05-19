Куба на початку 90-х років: раритетні знімки

Тріа Джован – запекла мандрівниця, яка виросла на Віргінських Островах в Карибському морі. Подивіться, які колоритні кадри вона зробила у Кубі 1990-х років.

Будучи молодим фотографом в Нью-Йорку дівчина вирішила вирушити на Кубу, щоб детально і всебічно документувати життя країни, яка переживає важку економічну депресію.

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З розпадом СРСР Куба втратила фінансову та дипломатичну підтримку, ступивши в затяжний "особливий період", відзначений складним енергетичним і продовольчим становищем.

Але Джован поїхала туди не через політику. Вона зацікавилася цією ізольованою країною як фотограф. Все почалося з подорожі, організованої Центром кубинських досліджень, але потім було ще 11 поїздок, які тривали місяцями і повторювалися протягом шести років. За цей час Джован зробила близько 25 000 знімків, 100 з яких потрапили на сторінки книги Куба: невловимий острів.

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