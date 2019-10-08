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Крутий 60-річний дядько став зіркою мережі (фото)

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Крутий дідусь став зіркою Reddit - фото 1
Крутий дідусь став зіркою Reddit / Reddit

Користувачі шоковані ефектним виглядом чоловіка, якого просто язик не повертається назвати дідусем. Здається, так мріють виглядати у 60 навіть зірки Голлівуду!

На платформі Reddit користувач з ніком gotanyspuds поділився фото свого дядечка, який виглядає справді круто! За лічені години допис зібрав понад 90 тисяч переглядів та понад тисячу коментарів. А все тому, що на знімку можна побачити 60-річного чоловіка на серфі, який підкорює хвилі на побережжі острова Кауаї на Гаваях.

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Автор додав, що його дядько практикує медицину та лікування, часто задарма допомагаючи місцевим мешканцям, які не мають коштів. Тому часто йому приносять кошики з фруктами та інші продукти. "Він фантастичний і мудрий чоловік, який дуже задоволений своїм життям. Я думаю, що людям було б корисно взяти трохи натхнення від мого дядька", – додав він. І справді. дядечка виглядає не просто добре, а справді круто!

My 60 y/o uncle shredding in Kauai from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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