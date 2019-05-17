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Крута колаборація: Ikea разом із Xiaomi представили стіл з безпровідною зарядкою
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Компанії Xiaomi і IKEA об'єднали зусилля з метою випуску столу, який забезпечить можливість заряджати батареї смартфонів, які розміщуються на ньому, бездротовим способом. При цьому така зарядка буде досить швидкою, адже заявлена передача до 20 Вт енергії.
Однак бездротова зарядка буде доступною не на всій поверхні столу.
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Фактично, спільне рішення складається з двох окремих продуктів: столу IKEA і модуля бездротової зарядки Xiaomi. При цьому користувачі можуть самостійно зібрати цей комплект.
Xiaomi продемонструвала весь процес. Для цього в столі потрібно зробити виїмку необхідного діаметра (але не наскрізний отвір), а потім у ній потрібно закріпити модуль бездротової зарядки.
Вартість такого рішення буде порівняно невисокою. Ціна використовуваного столу IKEA в Китаї становить близько $ 17, ще $ 15 доведеться заплатити за блок бездротової зарядки Xiaomi. Таким чином, сукупна вартість комплекту складає близько $ 32.
Поки не уточнюється, яка буде ціна вже готового комплекту зі встановленим модулем.
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