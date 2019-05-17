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Крута колаборація: Ikea разом із Xiaomi представили стіл з безпровідною зарядкою

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Смартфони можна буде зарядити за допомогою безпровідного столу - фото 1
Смартфони можна буде зарядити за допомогою безпровідного столу

Компанії Xiaomi і IKEA об'єднали зусилля з метою випуску столу, який забезпечить можливість заряджати батареї смартфонів, які розміщуються на ньому, бездротовим способом. При цьому така зарядка буде досить швидкою, адже заявлена ​​передача до 20 Вт енергії.

Однак бездротова зарядка буде доступною не на всій поверхні столу.

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Фактично, спільне рішення складається з двох окремих продуктів: столу IKEA і модуля бездротової зарядки Xiaomi. При цьому користувачі можуть самостійно зібрати цей комплект.

Xiaomi продемонструвала весь процес. Для цього в столі потрібно зробити виїмку необхідного діаметра (але не наскрізний отвір), а потім у ній потрібно закріпити модуль бездротової зарядки.

Вартість такого рішення буде порівняно невисокою. Ціна використовуваного столу IKEA в Китаї становить близько $ 17, ще $ 15 доведеться заплатити за блок бездротової зарядки Xiaomi. Таким чином, сукупна вартість комплекту складає близько $ 32.

Поки не уточнюється, яка буде ціна вже готового комплекту зі встановленим модулем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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