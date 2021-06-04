Кросовер Toyota Corolla Cross отримав дещо цікаве

Кросовер готується вийти на ринок США. Corolla Cross встане на конвеєр заводу в Алабамі до кінця нинішнього року, причому зі зміною – він вперше отримає повний привід.

Компанія Toyota продовжує розширювати географію продажів кросовера Corolla Cross. Першим ринком для моделі став Таїланд, де вона дебютувала рік тому, потім новинка придбала версію з лівим кермом і добралася до Бразилії, пише motortrend.

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Toyota Corolla Cross, адаптована для північноамериканського ринку, майже не відрізняється від оригіналу, що продають в країнах Південно-Східної Азії. Зовнішні особливості обмежуються оптикою з бічними габаритними вогнями, стандартними для США.

Однак істотна відмінність все ж є: на новому ринку Corolla Cross вперше запропонують з системою повного приводу з муфтою підключення задньої осі. Раніше для кросовера був доступний тільки передній привід: така версія з торсіонною балкою ззаду буде продаватися і в США. На старті модель запропонують з безальтернативним дволітровим "атмосферником" Dynamic Force, який входить в гаму кросовера в Південній Америці. Там він працює і на бензині, і етанолі, видаючи 169 або 177 кінських сил відповідно, а в США його потужність складе 171 силу (203 Нм крутного моменту).

Corolla Cross / усі фото Toyota USA

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