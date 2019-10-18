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Кросовер Toyota C-HR отримав спортивну версію

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Toyota C-HR став потужнішим і агресивнішим - фото 1
Toyota C-HR став потужнішим і агресивнішим

Компанія Toyota почала прийом замовлень на "підігрітий" кросовер C-HR, модернізований спецпідрозділом Gazoo Racing. Від звичайних позашляховиків спортверсія відрізняється оригінальними бамперами, 19-дюймовими колісними дисками, кріслами з розвиненою бічною підтримкою і елементами декору.

Обвіс Gazoo Racing легко впізнати завдяки прямокутному повітрозабірнику переднього бампера, розташованим знизу протитуманними фарами, брендованим сріблястим супортам і низькопрофільним колесам розмірності 225/45 R19. У салоні про спортивний характер нагадують накладки на педалі, обшите шкірою фірмове кермо GR та срібляста просторчка профільованих крісел.

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Технічно C-HR GR Sport відрізняється жорсткішою підвіскою з переналаштованими пружинами й амортизаторами, підсилювачем під днищем, новими стабілізаторами поперечної стійкості та перекаліброваним підсилювачем керма.

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Кросовер Toyota C-HR отримав спортивну версію - фото 362324
Кросовер Toyota C-HR отримав спортивну версію - фото 362326

Силових агрегатів тюнінг не торкнулися: для Японії C-HR GR Sport пропонується з тим же 116-сильним турбомотором 1.2 літра в парі з 6-діапазонною "механікою" або з електрифікованою установкою ефективною потужністю 122 кінські сили, що складається з 1,8-літрового "атмосферника", 72-сильного електромотора та варіатора. Привід – на передні колеса.

Кросовер Toyota C-HR отримав спортивну версію - фото 362327
Кросовер Toyota C-HR отримав спортивну версію - фото 362329

"Звичайні" оновлені кросовери для японського ринку зовні ідентичні з європейськими версіями, представленими 1 жовтня. Після рестайлінгу C-HR отримали нову мультимедіасистему, модернізовану оптику та локально доопрацьовану зовнішність.

Кросовер Toyota C-HR отримав спортивну версію - фото 362325
Кросовер Toyota C-HR отримав спортивну версію - фото 362328

Продажі C-HR 2020 модельного року в Японії вже почалися. Ціни починаються з 2 мільйонів 367 тисяч ієн, а версія GR Sport обійдеться у 2 мільйони 732 тисячі ієн.

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Джерело: Motor
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