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Кросовер Maserati Grecale показали на офіційних фотографіях

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Maserati готує до випуску кросовер Grecale - фото 1
Maserati готує до випуску кросовер Grecale

Компанія Maserati опублікувала власні "шпигунські" фотографії кросовера Grecale. Прем'єра новинки повинна відбутися до кінця 2021 року. Автомобіль побудують на платформі Alfa Romeo Stelvio, і за розмірами він буде лише трохи поступатися Levante.

Другий кросовер Maserati, названий на честь холодного середземноморського вітру, що дме з острова Мальта, не буде зменшеною копією Levante. Про це інсайдери говорили ще торік.

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З їх слів, різниця у розмірах у моделей виявиться незначною, і навіть позиціонувати Grecale будуть у власній ніші, що поєднує "спорт і практичність". Кросовер побудують на адаптованій задньопривідній платформі Giorgio від Alfa Romeo Giulia і Stelvio, тоді як в основі Levante лежить хоч і ґрунтовно модернізована, але крайслерівська LX.

Кросовер Maserati Grecale показали на офіційних фотографіях - фото 448523
Кросовер Maserati Grecale показали на офіційних фотографіях - фото 448521

А ось з гамою двигунів невизначеностей більше. Новачок може як запозичувати агрегати Stelvio, в тому числі бітурбомотор V6 2.9 від версії Quadrifoglio, так і запропонувати щось нове. Одне відомо точно: розроблений власними силами шестициліндровий Nettuno залишиться прерогативою MC20 і Grecale не дістанеться. Також у кросовера буде версія з повністю електричною силовою установкою – згідно з планом вона з'явиться на ринку у 2022 році. Збирати Grecale будуть на заводі в італійському Кассіно, де випускають Stelvio і Giulia. Сума інвестицій у підприємство складе 800 мільйонів євро.

Кросовер Maserati Grecale показали на офіційних фотографіях - фото 448522
Кросовер Maserati Grecale показали на офіційних фотографіях - фото 448524
Кросовер Maserati Grecale показали на офіційних фотографіях - фото 448525

Тим часом на цей рік у Maserati запланована ще одна прем'єра – гібридний Levante. Він, швидше за все, технічно повторить Ghibli Hybrid, тобто отримає бензинову "турбочетвірку" 2.0, 48-вольта стартер-генератор з ремінним приводом і електричний нагнітач e-Booster. На Ghibli така система видає 330 кінських сил і 450 Нм крутного, розганяючи седан до "сотні" за 5,7 секунди.

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Джерело: Motor
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