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Кросовер DS 7 отримав спецверсію, присвячену Лувру
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Співпраця бренду DS і Лувру почалося ще у 2015 році з презентації хетчбека DS 3, який змінив "сітроєнівський" шеврон на значок DS. Традицію продовжує видання DS 7 Crossback Louvre, яке теж присвячене знаменитому музею і його знаковим експонатам.
Кросовер DS 7 Crossback Louvre побудований на базі версії Grand Chic / DS Inspiration Opera Art Basalt Black, від якої він відрізняється шильдиками на капоті і дверях, глянсовим чорним декором, зображеннями скляної піраміди Лувра на бічних дзеркалах і в салоні, а також 20-дюймовими колесами.
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DS 7 Crossback Louvre побудований на базі версії Grand Chic / DS Inspiration Opera Art Basalt Black
Однак головне його надбання – 182 твори мистецтва, відібрані співробітниками музею і DS Automobiles: вони завантажені у мультимедіа та транслюються на 12-дюймовому дисплеї у супроводі подкастів п'ятьма мовами. У списку є Мона Ліза, скульптура Ніки Самофракійської, картина Паоло Веронезе "Шлюб в Кані Галілейській" і єгипетський "Сидячий писар Каї".
Родзинка авто – 182 твори мистецтва, завантажені в систему мультимедіа
Можна буде вибрати DS 7 Crossback Louvre у версії з бензиновими моторами 1.6 Puretech (180 або 225 сил), 180-сильним дизелем 2.0 BlueHDi або у вигляді заряджуваного від мережі гібрида: у передньопривідній версії E-Tense 225 або повнопривідній E-Tense 4x4 потужністю 225 і 300 кінських сил відповідно.
На вибір пропонується кілька варіантів силових установок
У стандартне оснащення моделі включені напівавтономна система водіння DS Connected Pilot, активна підвіска DS Active Scan Suspension, повністю світлодіодні фари та сидіння з підігрівом, а також функцією масажу.
У продаж "музейний" позашляховик надійде уже в цьому році. Купити його зможуть мешканці 18 країн Європи, Африки, Південної Америки та Азії.
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