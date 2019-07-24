Кросівки Nike 1972 року пішли з молотка за рекордну суму

Модель спортивного взуття від Nike для бігунів, яка була створена спеціально для Олімпійських ігор 1972 року, пішла з молотка за космічну суму. У світі є лише 12 таки пар кросівок.

На аукціоні Sotheby's кросівки Nike 1972 року були продані за 437,5 тисячі доларів. Це новий світовий рекорд для пари кросівок, повідомили 23 липня на сайті аукціонного будинку.

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Nike 1972 року

Кросівки Moon Shoe були створені співзасновником Nike і тренером з бігу Біллом Бауерманом для бігунів під час літніх Олімпійських ігор 1972 року (Мюнхен). Всього випустили 12 таких пар.

Sotheby's відзначає, що початкова ціна кросівок була встановлена у 160 тисяч доларів. Пару придбав колекціонер Майлс Надал, який планує виставити її у своєму приватному музеї разом з колекцією автомобілів.

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